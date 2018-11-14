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ЄС не визнає "представництво Криму", яке збирається відкрити Росія

"ЄС повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"
Європейський союз не збирається визнавати жодні представництва анексованого Криму, які планує відкривати Росія.
ЄС не визнає "представництво Криму", яке збирається відкрити Росія Фото: wsj.com

"ЄС повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Таким чином, позиція ЄС є зрозумілою: ми не визнаємо і не будемо визнавати так звані самоназвані представництва нелегально анексованого Кримського півострова і не хочемо жодним чином співпрацювати з такими установами", - зазначають у Брюссель, повідомляє "Європейська правда".

Раніше російське видання "Известия" повідомило, що наступного року Москва хоче відкрити в Брюсселі "представництво Криму", яке "просуватиме інтереси" півострова та боротиметься з санкціями.

Нагадаємо, що в окупованому Криму мають намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман.

 

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14 11 2018 19:55
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