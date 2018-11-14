ЄС не визнає "представництво Криму", яке збирається відкрити Росія
"ЄС повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Таким чином, позиція ЄС є зрозумілою: ми не визнаємо і не будемо визнавати так звані самоназвані представництва нелегально анексованого Кримського півострова і не хочемо жодним чином співпрацювати з такими установами", - зазначають у Брюссель, повідомляє "Європейська правда".
Раніше російське видання "Известия" повідомило, що наступного року Москва хоче відкрити в Брюсселі "представництво Криму", яке "просуватиме інтереси" півострова та боротиметься з санкціями.
Нагадаємо, що в окупованому Криму мають намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман.
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