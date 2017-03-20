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ЄС не змінюватиме своє рішення про виділення Україні 600 млн євро допомоги

Гроші перерахують наприкінці березня - на початку квітня
ЄС не змінюватиме своє рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.
ЄС не змінюватиме своє рішення про виділення Україні 600 млн євро допомоги Фото: PA

В Європейському Союзі вирішили виділити грошову допомогу незважаючи на рішення Міжнародного валютного фонду про перенесення надання Україні чергового траншу, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Ми уважно відстежуємо ситуацію навколо рішення МВФ, але на цей момент наше оголошення, зроблене минулого четверга, 16 березня, залишається чинним, тобто Україна зможе отримати другий транш наприкінці березня - на початку квітня 2017 року", - йдеться у заяві прес-служби представництва ЄС.

Нагадаємо, що 19 березня рада директорів МВФ перенесла на короткий строк запланований на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування для України.

Як відомо, 16 березня Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 млн євро.

Однак у Єврокомісії також висловили Президенту України Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення затягуванням прийняття законопроекту про створення прозорого енергорегулятора, який перешкоджає траншу.

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20 03 2017 14:59
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