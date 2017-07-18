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ЄС обмежує продаж човнів та моторів до Лівії

Ухвалені заходи не перешкоджатимуть експорту або реалізації товарів
Міністри закордонних справ країн ЄС домовились обмежити експорт надувних човнів та підвісних моторів для човнів в Лівію з метою зменшення потоку мігрантів до Європи Середземним морем.
ЄС обмежує продаж човнів та моторів до Лівії Фото: АР

"Країни-члени ЄС мають правову базу для запобігання експорту або постачання цих товарів до Лівії, де є достатні підстави вважати, що вони будуть використовуватися контрабандистами та торговцями людьми", - повідомляє сайт Ради ЄС.

Обмеження також застосовуватимуться до човнів та двигунів, які проходять транзитом через ЄС на шляху до Лівії.

В той же час, ухвалені заходи не перешкоджають експорту або реалізації цих товарів, якщо вони призначені для законного використання цивільним населенням, наприклад, для рибалок, яким можуть знадобитися мотори для своїх човнів.

Втім наразі незрозуміло, як ЄС буде перевіряти, що такі товари знову ж таки не опиняться в руках контрабандистів.

За даними ООН, близько 100 тисяч осіб прибули до Європи на човнах цього року через Середземне море. Станом на 6 липня майже 2300 мігрантів загинули або зникли під час небезпечної подорожі.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про можливе проведення референдуму з питання прийому біженців.

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18 07 2017 08:59
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