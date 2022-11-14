ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Про це повідомляє чеське головування у Раді Євросоюзу.

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM (Місія допомоги Європейського Союзу Україні –ред.) для підтримки України у війни з росією, що продовжується, та проведення навчання до 15 000 військових українських Збройних сил", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що рішення набирає чинності з часу публікації в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії.