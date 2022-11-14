НОВИНИЄвропейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє чеське головування у Раді Євросоюзу.
"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM (Місія допомоги Європейського Союзу Україні –ред.) для підтримки України у війни з росією, що продовжується, та проведення навчання до 15 000 військових українських Збройних сил", – сказано у повідомленні.
Зазначається, що рішення набирає чинності з часу публікації в офіційному журналі ЄС.
Нагадаємо, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії.
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14 11 2022 17:50 МЕДІА
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