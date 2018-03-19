ЄС оприлюднив офіційну заяву з вимогами до Росії у справі Скрипаля
"Європейський союз рішуче засуджує напад, скоєний проти Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері", - йдеться у заяві Ради міністрів ЄС на рівні закордонних справ, опублікованій у понеділок.
Міністри наголошують, що ЄС "шокований використанням вперше за понад 70 років нервово-паралітичної речовини військового класу, розробленої в Росії".
"Використання будь-якої хімічної зброї будь-якою особою є абсолютно неприйнятним і становить загрозу безпеки для всіх нас. Будь-яке таке використання є явним порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", - зазначають у заяві.
Євросоюз висунув низку вимог до Росії. Зокрема, закликав РФ терміново відповісти на питання Великої Британії та міжнародного співтовариство, і "забезпечити негайне та повне розкриття своєї програми "Новичок" перед Організацією із заборони хімічної зброї".
"ЄС висловлює повну солідарність з Великою Британією та підтримку її зусиллям засудити відповідальних за цей злочин", - наголошують у документі.
Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.
4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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