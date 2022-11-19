ЄС отримає американський газ у грудні: США перезапустить завод у Техасі
Freeport LNG планує в середині грудня перезапустити експортний завод у Техасі, який було закрито на шість місяців після пожежі у червні, передає Reuters
Завдяки цьому Європа отримає більше газу, що зменшить дефіцит та ріст цін на блакитне паливо.
Freeport, другий за величиною об'єкт з експорту ЗПГ до США, закрився у червні після вибуху, який, за словами консультантів з енергетики, став результатом людської помилки, неадекватних процедур експлуатації та випробувань та інших факторів.
Експорт газу із США до ЄС зростав протягом багатьох років, і ці постачання стали критично важливими для європейських покупців, оскільки росія переважно припинила постачання природного газу на континент у відповідь на санкції, накладені на москву після її вторгнення в Україну.
Тепер Freeport планує в січні 2023 року переробляти близько 2 млрд кубічних футів газу (56 млн кубометрів) на добу в ЗПГ і вийти на повну потужність з використанням двох доків у березні 2023 року.
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган
- Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс