ЄС отримає американський газ у грудні: США перезапустить завод у Техасі

Європа отримає більше газу. Freeport LNG планує в середині грудня перезапустити найбільший експортний завод у Техасі, який було закрито на шість місяців після пожежі у червні

Freeport LNG планує в середині грудня перезапустити експортний завод у Техасі, який було закрито на шість місяців після пожежі у червні, передає Reuters

Завдяки цьому Європа отримає більше газу, що зменшить дефіцит та ріст цін на блакитне паливо.

Freeport, другий за величиною об'єкт з експорту ЗПГ до США, закрився у червні після вибуху, який, за словами консультантів з енергетики, став результатом людської помилки, неадекватних процедур експлуатації та випробувань та інших факторів.

Експорт газу із США до ЄС зростав протягом багатьох років, і ці постачання стали критично важливими для європейських покупців, оскільки росія переважно припинила постачання природного газу на континент у відповідь на санкції, накладені на москву після її вторгнення в Україну.

Тепер Freeport планує в січні 2023 року переробляти близько 2 млрд кубічних футів газу (56 млн кубометрів) на добу в ЗПГ і вийти на повну потужність з використанням двох доків у березні 2023 року.