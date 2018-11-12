ЄС перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги
"Сьогодні ЄС виділяє 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні. ЄС продовжує свою активну діяльність в Україні і підтримку її народу" - повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує "Європейська правда".
Єврокомісія схвалила виділення коштів 30 листопада.
Додамо, це третій пакет фінансової допомоги ЄС Києву з 2014 року. Перший транш допомоги ЄС Україні на суму 1,6 мільярда євро надійшов Україні у 2014 році. Другий транш на 1,8 мільярдів євро — у 2015 році.
Разом з новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року зросте до 3,3 млрд євро. Це найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є його членом.
Наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.
14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Верховна Рада України ратифікувала меморандум 8 листопада 2018 року.
Україна минулого року не отримала третій транш у сумі 600 млн євро із попередньої програму макрофіну.
Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.
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