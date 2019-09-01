ЄС піде на зустріч британським авіакомпаніям у випадку Brexit без угоди

Якщо парламент Британії відхилить угоду про вихід з ЄС, британські авіакомпанії більше не матимуть право літати в ЄС без зміни структури власності

Євросоюз може надати британським авіакомпаніям додатковий час для отримання ліцензій на польоти всередині блоку після 29 березня, якщо Велика Британія вийде з ЄС без угоди.

Представники Єврокомісії заявили, що Брюссель після Brexit може встановити кінцевий термін, щоб дати більше часу авіакомпаніям для "коригувальних заходів або дій", щоб відповідати правилам ЄС, повідомляє Euractiv.

Якщо парламент Британії відхилить угоду про вихід з ЄС, британські авіакомпанії, включаючи IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus і Vueling), лоукости Ryanair і easyjet, більше не матимуть право літати в ЄС без зміни структури власності.

Коли Британія стане третьою країною, компанії не зможуть виконати вимогу, згідно з якою 51% активів має належати компанії з ЄС.

У грудні минулого року Єврокомісія заявила, що у випадку хаотичного Brexit вона дозволить прямі рейси між аеропортами на території Британії та містами ЄС на термін більше року.

Але цей винятковий варіант не дозволить Iberia літати між Мадридом і Барселоною або Ryanair між Дубліном і Брюсселем.

Тим не менш, виконавчий орган ЄС може уникнути хаосу серед пасажирів 29 березня, зокрема в таких країнах, як Іспанія, де Iberia була перевізником.

Представники Комісії сказали, що установа "має право діяти у випадку, якщо вона виявить, що ліцензія на експлуатацію не відповідає вимогам".

"У такому випадку вона може встановити дату, до якої повинні бути впроваджені коригувальні заходи або дії компетентного органу ліцензування, у випадку, якщо відповідний перевізник більше не має права здійснювати своє право на повітряні перевезення в межах Союзу", - зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, що парламент Великої Британії 15 січня проведе голосування щодо угоди з ЄС про Brexit, про яку з Брюсселем домовилася прем’єр-міністр Тереза Мей.