ЄС планує видати Україні €100 млн на енергоефективність, - Шефчович
"Марош Шефчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду щодо реформування енергетичного сектору України. Віце-президент Єврокомісії проінформував також про готовність ЄС надати Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності, відзначивши необхідність прийняття українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятор у сферах енергетики і комунальних послуг", - повідомляє прес-служба українського уряду.
Крім того, під час розмови йшлося про практичні питання співпраці України та Євросоюзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських і європейських споживачів природним газом.
"Обговорюючи питання транзиту природного газу територією України, Володимир Гройсман підкреслив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС", - підкреслюється в повідомленні.
Зазначимо, днями в НАК "Нафтогаз України" заявили, що у зв'язку із сильними морозами в Російській Федерації є висока ймовірність провокацій з боку ВАТ "Газпром" і необґрунтованих звинувачень України в неможливості забезпечити транзит.
Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.
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