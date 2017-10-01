ЄС планує видати Україні €100 млн на енергоефективність, - Шефчович

Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом повідомив, що Євросоюз готовий виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності.

"Марош Шефчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду щодо реформування енергетичного сектору України. Віце-президент Єврокомісії проінформував також про готовність ЄС надати Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності, відзначивши необхідність прийняття українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятор у сферах енергетики і комунальних послуг", - повідомляє прес-служба українського уряду.

Крім того, під час розмови йшлося про практичні питання співпраці України та Євросоюзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення українських і європейських споживачів природним газом.

"Обговорюючи питання транзиту природного газу територією України, Володимир Гройсман підкреслив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначимо, днями в НАК "Нафтогаз України" заявили, що у зв'язку із сильними морозами в Російській Федерації є висока ймовірність провокацій з боку ВАТ "Газпром" і необґрунтованих звинувачень України в неможливості забезпечити транзит.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.