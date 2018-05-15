ЄС: побудова Керченського мосту – це ще одне порушення суверенітету України
"Російська Федерація побудувала Керченський міст на Кримський півострів без згоди України. Це становить ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії", - йдеться у заяві речника ЄС, опублікованій прес-службою Європейської служби зовнішньої дії.
Як заявляють у ЄС, метою будівництва мосту є подальша примусова інтеграція незаконно анексованого півострова з Росією та його ізоляція від України. В ЄС також відзначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.
"Європейський Союз продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя з боку Росії та не визнає це порушення міжнародного права", - йдеться у заяві.
Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.
Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".
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