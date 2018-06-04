ЄС пообіцяв допомогу Україні у газовій суперечці з Росією
"Ми допомагатимемо Україні у виконанні рішень Стокгольмського арбітражу. Також допомагатимемо Україні у проведенні переговорів щодо транзиту газу після завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом", - заявив глава Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі на брифінгу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Транзит важливий для України в частині доходів, але він важливий і для ЄС у контексті диверсифікації шляхів постачань", - додав представник Єврокомісії.
Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
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