ЄС пообіцяв допомогу Україні у газовій суперечці з Росією

"Транзит важливий для України, але він важливий і для ЄС"

Європейська комісія допоможе Україні у виконанні рішень Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу.

"Ми допомагатимемо Україні у виконанні рішень Стокгольмського арбітражу. Також допомагатимемо Україні у проведенні переговорів щодо транзиту газу після завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом", - заявив глава Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі на брифінгу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Транзит важливий для України в частині доходів, але він важливий і для ЄС у контексті диверсифікації шляхів постачань", - додав представник Єврокомісії.