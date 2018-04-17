ЄС поскаржився у СОТ на мита США на сталь і алюміній

ЄС слідом за Китаєм поскаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.

В ЄС заявили, що для них неприйнятне обґрунтування тарифів, зроблене США, які при запровадженні мита ніби то керувалися національною безпекою, повідомляє Reuters.

"Незважаючи на те, що Сполучені Штати характеризують ці заходи як заходи безпеки, вони по суті є захисними заходами", йдеться в заяві ЄС.

Захисні тарифи можуть бути встановлені на імпорт певного продукту, якщо у власній промисловості існують ризики серйозної шкоди від різкого зростання імпорту. Критики політики Дональда Трампа стверджують, що у США такої загрози не існує.

ЄС заявив, що хоче якомога швидше провести консультації зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.

В ЄС заявили, що розпочинають процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

Також ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.