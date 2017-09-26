ЄС постачає зброю до Африки через українські підприємства, - OCCRP

Європейські виробники постачають зброю до Африки та Близького Сходу, використовуючи у якості посередників оборонні підприємства в Україні.

Про це повідомляє Проект з викривання організованої злочинності та корупції (OCCRP) із посиланням на документи, що потрапили в його розпорядження.

"Документи, отримані OCCRP, свідчать, що влада та компанії України зробили себе ключовою ланкою у мережі, яка постачає озброєння радянського зразка з Європи до Африки та Близького Сходу. Багато з цих видів зброї походять з країн, які є членами ЄС", - йдеться у статті.

Наприклад, за даними проекту, військовий транспорт вартістю не менше 4,1 мільйона доларів, був куплений у Польщі, яка є членом ЄС і керується суворими правилами експорту зброї, а потім частинами відправлений до України. Після цього 45 машин з усієї партії були переправлені до Східної Африки через Об'єднані Арабські Емірати.

"Це як "відмивання" брудних грошей, що проходять через серію рахунків - транспортні засоби були "відмиті", щоб приховати їхнє справжнє походження, маршрут і призначення", - розповідають викривачі.

У більше ніж тисячі сторінок документів йдеться про участь у незаконній торгівлі зброєю приватної української компанії "Техімпекс", яка ремонтує, модернізує та реалізує військову техніку, а також пов'язаної з нею британської компанії S-Profit. Разом вони обходять ембарго ЄС щодо продажу зброї Судану та Південному Судану.

"В основі експортної оборудки лежить лазівка в законах України, яка дозволяє видалити джерела та призначення зброї, що пересувається світом, з документів", - наголошують в OCCRP.

Нагадаємо, вчора Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила про причетність України до постачань зброї в Південний Судан.

Зокрема організація оприлюднила документи, які "входять до складу угоди Укрінмашу з компанією IGG (ОАЕ) про постачання зброї до Піденного Судану, підписаної у серпні 2014 року".

В свою чергу, українська державна компанія "Укрінмаш" спростовує інформацію про постачання зброї.