ЄС повинен провести реформи або відбудеться Frexit, - Макрон

Макрон відзначив, якщо він дозволить функціонувати ЄС без змін, з його боку це буде "зрадою"

Європейський Союз має провести реформи, в іншому разі об’єднання зіштовхнеться з перспективою Frexit.

"Я проєвропейський кандидат, упродовж кампанії я постійно захищав європейську ідею та європейську політику, тому що вважаю їх надзвичайно важливими для французького народу та місця нашої країни в епоху глобалізації", - заявив кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон у інтерв’ю BBC.

Утім, незважаючи на проєвропейську позицію, лідер руху "Вперед!" наполягатиме на змінах у ЄС, пояснюючи це тим, що французи "дуже розлючені, нетерплячі, а дисфункція ЄС не може залишатися постійною".

Макрон відзначив, якщо він дозволить функціонувати ЄС без змін, з його боку це буде "зрадою".

"А я цього не хочу, тому що наступного дня ми отримаємо Frexit або знову "Національний фронт", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Зазначимо, кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не має зближуватися з Росією - їй потрібна незалежність і робота з європейськими партнерами.