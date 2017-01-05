Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС повинен провести реформи або відбудеться Frexit, - Макрон

Макрон відзначив, якщо він дозволить функціонувати ЄС без змін, з його боку це буде "зрадою"
Європейський Союз має провести реформи, в іншому разі об’єднання зіштовхнеться з перспективою Frexit.
ЄС повинен провести реформи або відбудеться Frexit, - Макрон Фото: з вільних джерел

"Я проєвропейський кандидат, упродовж кампанії я постійно захищав європейську ідею та європейську політику, тому що вважаю їх надзвичайно важливими для французького народу та місця нашої країни в епоху глобалізації", - заявив кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон у інтерв’ю BBC.

Утім, незважаючи на проєвропейську позицію, лідер руху "Вперед!" наполягатиме на змінах у ЄС, пояснюючи це тим, що французи "дуже розлючені, нетерплячі, а дисфункція ЄС не може залишатися постійною".

Макрон відзначив, якщо він дозволить функціонувати ЄС без змін, з його боку це буде "зрадою".

"А я цього не хочу, тому що наступного дня ми отримаємо Frexit або знову "Національний фронт", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Зазначимо, кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не має зближуватися з Росією - їй потрібна незалежність і робота з європейськими партнерами.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2017 12:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.