ЄС про "вбивство" Бабченка: Україна має право захищати свій національний інтерес

В України є потреба захистити медіа та роботу журналістів

У Європейському Союзі прокоментували інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, заявивши, що Україна має право захищати свій національний інтерес та свою територію.

"Як ви знаєте, Україна є у дуже особливій ситуації, яка стосується її безпеки, зважаючи на ситуацію в Криму та конфлікт на Сході країни. У цьому контексті, як і всі країни, Україна має право захищати свій національний інтерес та свою територію", - заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Маяй Косьянчич на брифінгу журналістам в Брюсселі, інформує Європейська правда.

Вона повідомила, що станом на тепер ЄС підтримує контакт зі своїми українськими друзями та намагається отримати більше деталей у цій справі.

Косьянчич також підкреслила, що місія ЄС в Україні нічого не знала про проведення операції СБУ.

"Так, у нас є місія в Україні і вона працює з українською владою та сектором цивільної безпеки. …Але операція, про яку ви згадали, була операцією служб безпеки, українських служб безпеки. Наша місія не брала в цьому участі", - заявила речниця.

Косьянчич окрема наголосила, що в ЄС радіють тому, що життя Аркадія Бабченка було врятоване. "Ми щасливі, що він живий", - заявила вона.

Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.