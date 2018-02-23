ЄС продовжив на рік ембарго на постачання Білорусі зброї та спецзасобів

Рада ЄС також вирішила продовжити послаблення обмежувальних заходів, щоб дозволити експорт до Білорусі обладнання для біатлону

Рада ЄС продовжила ще на рік санкції проти Білорусі, які включають ембарго на постачання зброї, спецзасобів, візові заборони та замороження рахунків стосовно чотирьох осіб.

"22 лютого 2018 року Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи відносно Білорусі на один рік, до 28 лютого 2019 року. Ці заходи передбачають ембарго на постачання зброї, заборону на експорт засобів, що можуть бути використані для проведення каральних заходів, а також заморожування активів та заборону на поїздки стосовно чотирьох осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста за незрозумілих обставин у 1999 і 2000 роках", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Рада ЄС також вирішила продовжити послаблення обмежувальних заходів, щоб дозволити експорт до Білорусі обладнання для біатлону.

Зокрема, ЄС зробив виключення для спортивного стрілецького спорядження. "Послаблення також поширюється на обмежену кількість спеціальних спортивних рушниць та спортивних пістолетів, що повинні пройти відповідні процедури з отримання дозволу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2016 року ЄС скасував більшість санкцій проти Білорусі. Зокрема, були зняті санкції стосовно 170 осіб та чотирьох компаній. Однак санкції проти 4 осіб та ембарго на постачання зброї були збережені.