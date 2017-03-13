ПОЛІТИКА НОВИНИРада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС продовжив санкції проти порушників територіальної цілісності України
Померлі сепаратисти Ципкалов і Павлов "Моторола" видалені з санкційного списку
Фото: з вільних джерел
"Санкції проти Росії і сепаратистів в Україні тепер продовжені. Померлі сепаратисти Ципкалов і Павлов, відомий як "Моторола" видалені (зі списку, - ред)", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард в Twitter.
Sanctions against #Russia and separatist in #Ukraine now prolonged. Deceased separatist Tsypkalov & Pavlov aka "Motorola" removed. #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 марта 2017 г.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через окупацію Криму.
Зазначимо, що США також мають намір не скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Росія не виконає Мінські угоди.
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13 03 2017 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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