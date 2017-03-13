Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС продовжив санкції проти порушників територіальної цілісності України

Померлі сепаратисти Ципкалов і Павлов "Моторола" видалені з санкційного списку
Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.
ЄС продовжив санкції проти порушників територіальної цілісності України Фото: з вільних джерел

"Санкції проти Росії і сепаратистів в Україні тепер продовжені. Померлі сепаратисти Ципкалов і Павлов, відомий як "Моторола" видалені (зі списку, - ред)", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард в Twitter.

 

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через окупацію Криму.

Зазначимо, що США також мають намір не скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Росія не виконає Мінські угоди.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.