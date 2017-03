ЄС продовжив санкції проти порушників територіальної цілісності України

"Санкції проти Росії і сепаратистів в Україні тепер продовжені. Померлі сепаратисти Ципкалов і Павлов, відомий як "Моторола" видалені (зі списку, - ред)", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард в Twitter.

Sanctions against #Russia and separatist in #Ukraine now prolonged. Deceased separatist Tsypkalov & Pavlov aka "Motorola" removed. #Crimea