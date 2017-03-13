ЄС продовжив санкції проти порушників територіальної цілісності України

Померлі сепаратисти Ципкалов і Павлов "Моторола" видалені з санкційного списку

Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.

"Санкції проти Росії і сепаратистів в Україні тепер продовжені. Померлі сепаратисти Ципкалов і Павлов, відомий як "Моторола" видалені (зі списку, - ред)", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард в Twitter.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через окупацію Криму.