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ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму ще на шість місяців

Санкції будуть діяти до 15 вересня 2018 року
Євросоюз офіційно продовжив на півроку обмежувальні заходи відносно 150 громадян і 38 компаній Росії до 15 вересня 2018 року.
ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму ще на шість місяців Фото: з вільних джерел

У ЄС вкотре зазначили, що оцінка ситуації не виправдала режиму санкцій, - йдеться в заяві Ради ЄС, поширеній в понеділок у Брюсселі.

Інші заходи ЄС, що діють у відповідь на кризу України, включають:

  • економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які в даний час діють до 31 липня 2018 року;
  • обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, обмежену територією Криму і Севастополя, в даний час діє до 23 червня 2018 року.

Як повідомлялося, 21 грудня 2017 року Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції щодо Російської Федерації до 31 липня 2018 року. Таке рішення було ухвалене після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформували ЄС про невиконання мінських угод Росією.

Ці санкції обмежують доступ на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для 5 російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їх дочірніх підрозділів, які діють за межами ЄС, а також для 3-х великих російських енергетичних компаній і 3-х оборонних фірм. Також введено заборону на експорт та імпорт зброї, на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії.

Також Росії обмежується доступ до окремих технологій і послуг для розробки та видобутку нафти.

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12 03 2018 11:36
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