БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄвропейський центральний банк з 27 січня припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро
Нова серія "Європа" складатиметься з банкнот номіналом €5, €10, €20, €50, €100 і €200
Фото: pixabay/cosmix
Нова серія "Європа" складатиметься з банкнот номіналом €5, €10, €20, €50, €100 і €200, повідомляють на сайті Центробанку ЄС.
Відзначають, що центральні банки Німеччини й Австрії продовжать випускати банкноти 500 євро до 26 квітня 2019 року, після чого так само припинять це робити.
При цьому 500-єврові банкноти залишаться платіжним засобом на території Єврозони.
Нагадаємо, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив нові банкноти номіналом €100 та €200.
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