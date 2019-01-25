ЄС припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро

Нова серія "Європа" складатиметься з банкнот номіналом €5, €10, €20, €50, €100 і €200

Європейський центральний банк з 27 січня припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро.

Нова серія "Європа" складатиметься з банкнот номіналом €5, €10, €20, €50, €100 і €200, повідомляють на сайті Центробанку ЄС.

Відзначають, що центральні банки Німеччини й Австрії продовжать випускати банкноти 500 євро до 26 квітня 2019 року, після чого так само припинять це робити.

При цьому 500-єврові банкноти залишаться платіжним засобом на території Єврозони.