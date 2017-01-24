ЄС прийме рішення щодо безвізу для України у найближчі місяці, - Ган
За словами Гана, в ЄС роблять справді велику роботу щодо питання надання безвізового режиму Україні та Грузії, інформує "Європейська правда".
Ган заявив, що у найближчі місяці будуть прийняті рішення щодо деяких країн, зокрема щодо України та Грузії, відзначивши виконання цими країнами всіх необхідних критеріїв.
Крім того, єврокомісар зазначив про необхідність провести ще додаткову роботу.
Відповідаючи на запитання щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною, Ган нагадав, що вирішення цього питання залежить від парламенту країни.
"Подивимося, яким воно буде. Але я надіюся, що це питання буде закрито", - сказав він.
Нагадаємо, що Україна розраховує на активну позицію Німеччини у питаннях ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для українських громадян.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: