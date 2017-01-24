ЄС прийме рішення щодо безвізу для України у найближчі місяці, - Ган

Ган сподівається, що питання ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною буде вирішено

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширенню Йоганнес Ган заявив, що рішення ЄС щодо безвізового режиму з Грузією та Україною буде прийнято в найближчі місяці.

За словами Гана, в ЄС роблять справді велику роботу щодо питання надання безвізового режиму Україні та Грузії, інформує "Європейська правда".

Ган заявив, що у найближчі місяці будуть прийняті рішення щодо деяких країн, зокрема щодо України та Грузії, відзначивши виконання цими країнами всіх необхідних критеріїв.

Крім того, єврокомісар зазначив про необхідність провести ще додаткову роботу.

Відповідаючи на запитання щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною, Ган нагадав, що вирішення цього питання залежить від парламенту країни.

"Подивимося, яким воно буде. Але я надіюся, що це питання буде закрито", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна розраховує на активну позицію Німеччини у питаннях ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для українських громадян.