ЄС розглядає використання заморожених активів центробанку рф для відновлення України
Про це передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
Обговорення цього питання перебуває на початковій стадії, і нещодавно експертам з правових питань було доручено розглянути можливі варіанти. Зазначається, що це доволі складна процедура з юридичної точки зору.
Водночас виконавча влада ЄС вивчає способи назавжди перекрити путіну доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.
Йдеться, зокрема, про використання частини з 300 млрд доларів резервів центрального банку росії, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення рф в Україну.
За словами джерел медіаресурсу, це питання порушувалося і в США, але неясно, чи вживатиме Білий дім заходів з арешту російських резервів у доларах. Поки що Вашингтон висловлював сумніви щодо цього.
"Європейська комісія "вивчає, як змусити росію заплатити за руйнування, які вона спричинила", і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", – сказав речник Єврокомісії Крістіан Віґанд.
Раніше повідомлялось, що країни ЄС заморозили понад 17 мільярдів євро фондів російського походження.
Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що для відновлення України росія має виплатити близько трильйона доларів репарацій, в тому числі 300 мільярдів із заморожених активів Центробанку рф, які перебувають у банках країн G7.
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