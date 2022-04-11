ЄС розглядає використання заморожених активів центробанку рф для відновлення України

Європейський союз вивчає можливість використання активів російського центрального банку на мільярди євро, заморожених країнами ЄС, для допомоги у відновленні України.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Обговорення цього питання перебуває на початковій стадії, і нещодавно експертам з правових питань було доручено розглянути можливі варіанти. Зазначається, що це доволі складна процедура з юридичної точки зору.

Водночас виконавча влада ЄС вивчає способи назавжди перекрити путіну доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.

Йдеться, зокрема, про використання частини з 300 млрд доларів резервів центрального банку росії, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення рф в Україну. За словами джерел медіаресурсу, це питання порушувалося і в США, але неясно, чи вживатиме Білий дім заходів з арешту російських резервів у доларах. Поки що Вашингтон висловлював сумніви щодо цього.

"Європейська комісія "вивчає, як змусити росію заплатити за руйнування, які вона спричинила", і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", – сказав речник Єврокомісії Крістіан Віґанд.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС заморозили понад 17 мільярдів євро фондів російського походження.