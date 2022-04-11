RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС розглядає використання заморожених активів центробанку рф для відновлення України

Виконавча влада Євросоюзу вивчає способи назавжди перекрити путіну доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.
ЄС розглядає використання заморожених активів центробанку рф для відновлення України Фото: з вільного доступу
Європейський союз вивчає можливість використання активів російського центрального банку на мільярди євро, заморожених країнами ЄС, для допомоги у відновленні України.
 

Про це передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Обговорення цього питання перебуває на початковій стадії, і нещодавно експертам з правових питань було доручено розглянути можливі варіанти. Зазначається, що це доволі складна процедура з юридичної точки зору.

Водночас виконавча влада ЄС вивчає способи назавжди перекрити путіну доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.

Йдеться, зокрема, про використання частини з 300 млрд доларів резервів центрального банку росії, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення рф в Україну.

За словами джерел медіаресурсу, це питання порушувалося і в США, але неясно, чи вживатиме Білий дім заходів з арешту російських резервів у доларах. Поки що Вашингтон висловлював сумніви щодо цього.

"Європейська комісія "вивчає, як змусити росію заплатити за руйнування, які вона спричинила", і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", – сказав речник Єврокомісії Крістіан Віґанд.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС заморозили понад 17 мільярдів євро фондів російського походження.

Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що для відновлення України росія має виплатити близько трильйона доларів репарацій, в тому числі 300 мільярдів із заморожених активів Центробанку рф, які перебувають у банках країн G7.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2022 10:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.