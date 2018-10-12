ЄС розгляне ідею міжнародного моніторингу в Керченській протоці, - Клімкін

За його словами, запровадження міжнародного моніторингу в Керченській протоці за судноплавством і проходом суден вимагатиме обговорення з Російською Федерацією

Голова МЗС України Павло Клімкін за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі, в якому він брав участь, заявив, що ЄС розгляне ідею міжнародного моніторингу в Керченській протоці.

Обговорювалося питання, "яким чином запровадити міжнародний контроль за безпекою судноплавства, за безпекою навігації, оскільки Росія намагається узурпувати права інших, при чому і права України, і права інших країн", розповів Клімкін, пише УНІАН.

"Ми говоримо про подібний механізм з деякими країнами Європейського Союзу. Будемо продовжувати ці дискусії", - зауважив Клімкін і додав, що в ЄС розглянуть питання запровадження міжнародного моніторингу.

За його словами, запровадження міжнародного моніторингу в Керченській протоці за судноплавством і проходом суден вимагатиме обговорення з Російською Федерацією.

На засіданні голів зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС увага зосереджувалася на ситуації в Чорному і Азовському морях не в контексті засудження, а в тому "як надати Росії максимально сильний сигнал щодо звільнення наших моряків і, звичайно, суден", каже міністр.

"І вони, безсумнівно, посилять їхні зусилля. Це те, що я щойно почув", - зазначив Клімкін.

Також він переповів інформацію, озвучену міністром закордонних справ Болгарії про те, що болгарське судно росіяни затримали на 9,5 днів.

"Коли 9,5 днів шукаєш терористів, як кажуть російські спецслужби, тоді виникає запитання - кого взагалі шукають? І це чудово всім зрозуміло", - зауважив Клімкін.

Нагадаємо, що через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки глава МЗС Німеччини Гайко Маас пропонує поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.