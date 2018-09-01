ЄС розширив санкції проти Північної Кореї
Рішення про санкції схвалене у рамках виконання резолюції Радбезу ООН від 22 грудня 2017 року, повідомляє сайт Ради Європейського союзу.
У "чорний список" ЄС потрапило Міністерство у справах армії КНДР та 16 фізичних осіб. Їх імена не називаються, але уточнюється, що тепер на території Євросоюзу будуть заморожені всі їхні активи.
Після цього рішення загальна кількість осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи, становить 79 осіб та 54 суб’єктів, відповідно до резолюції ООН. Крім того, 41 особа та 10 установ ЄС визначає самостійно.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 грудня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одноголосно прийняла резолюцію про введення нових санкцій проти Північної Кореї.
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