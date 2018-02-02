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ЄС розширив список санкцій щодо Південного Судану

Вперше ЄС покарав санкціями в зв'язку з положенням в Південному Судані не тільки діячів, включених до списку санкцій ООН
Євросоюз розширив чорний список порушників прав людини в Південному Судані, до нього додані імена трьох осіб, яким заборонений в'їзд до країн ЄС, а їх можливі активи там заморожуються.
ЄС розширив список санкцій щодо Південного Судану Фото:shutterstock.com

"Рада прийняла це рішення з огляду на гуманітарну ситуацію, що неухильно погіршується і ситуації в області безпеки в Південному Судані і, з огляду на відсутність прихильності деяких дійових осіб поточному мирному процесу", - йдеться в комюніке Ради ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

Вперше ЄС покарав санкціями в зв'язку з положенням в Південному Судані не тільки діячів, включених до списку санкцій ООН. Тепер в списку ЄС дев'ять чоловік, шість з яких вже є під санкціями ООН.

Додамо, що США ввели збройне ембарго щодо Південного Судану, де з грудня 2013 року триває громадянська війна. США заборонять продаж озброєнь, військового обладнання і послуг усім учасникам конфлікту.

Нагадаємо, що бійці російських приватних військових компаній, які раніше воювали на сході України і в Сирії, тепер беруть участь у збройному конфлікті в Судані на боці уряду Омара Башира.

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02 02 2018 20:35
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