У Європарламенті дали роз'ясннення щодо безвізу

"Ймовірно, його дія вступить в силу в червні", - уточнили у представництві ЄС

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

"Згідно з новим законом, українці, які мають біометричний паспорт, зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду, для туризму, відвідування родичів або друзів, або для комерційних цілей, але не для працевлаштування", - повідомляє Представництво ЄС в Україні на сторінці у Facebook.

У ЄС відзначили, що ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

"(Норма, - ред.) не стосується лише Ірландії та Об’єднаного Королівства", - повідомили в ЄС.

Законодавство, як і раніше, має бути офіційно прийнято Радою міністрів.

"Ймовірно, його дія вступить в силу в червні", - уточнили у представництві ЄС.

Перелік необхідних документів:

Біометричний паспорт для виїзду за кордон.

Підтвердження наявності коштів (зазвичай це доводять випискою з банківського рахунку чи пред'явленням готівки у розрахунку 50 доларів на добу перебування).

Документи про мету поїздки (запрошення від родичів, знайомих або, наприклад, на конференцію) чи про місце проживання (бронювання готелю).

Поліс медичного страхування.

Поліс страхування цивільної відповідальності автовласника (у випадку подорожі автомобілем).

Підтвердження планів повернутися в Україну (зворотний квиток).

Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС. Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови. Відзначимо, близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.

Варто додати, що у Європейському Союзі рішення про скасування плати за користування мобільним зв'язком на територіях інших країн-членів набере чинності з 15 червня 2017 року.