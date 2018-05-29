ЄС скоротить фінансування східноєвропейських країн на 30 млрд євро

Брюссель планує скоротити фінансування країн Центральної і Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію.

У вівторок ЄК має представити свою "Політику згуртованості" на 330 млрд євро в період 2021-2027 років, - повідомляє The Financial Times з посиланням а проект документа Єврокомісії.

"Політика згуртованості" передбачає створення сотень тисяч проектів по всій території ЄС з метою скорочення відмінностей між регіонами.

Єврокомісія переглядає критерії розподілу коштів. Згідно з новими категоріями стануть враховуватися безробіття серед молоді, рівень освіти, імміграція в період 2014-2017 років і обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу.

В ЄК вважають, що східно - і центральноєвропейські держави отримали непропорційно великі вигоди після розширення ЄС в 2004 році. Тому в рамках "Політики згуртованості" Польща має отримати на 23%, або на 19,5 млрд євро менше, ніж у період 2014-2020 років.

Міністр розвитку Польщі Єжи Квєчінський вже назвав такий розподіл коштів нечесним і таким, що поглибить напруженість між сходом і заходом.

Передбачається, що найбільшого скорочення фінансування зазнають Чехія, Угорщина, Литва та Естонія – на 24%.

Натомість південні країни, по яких вдарила фінансова криза, можуть розраховувати на збільшення фінансування. Так, фінансування Іспанії збільшать на 5%, Греції – на 8%, Італії – на 6,4%.