ЄС скоротить фінансування східноєвропейських країн на 30 млрд євро
У вівторок ЄК має представити свою "Політику згуртованості" на 330 млрд євро в період 2021-2027 років, - повідомляє The Financial Times з посиланням а проект документа Єврокомісії.
"Політика згуртованості" передбачає створення сотень тисяч проектів по всій території ЄС з метою скорочення відмінностей між регіонами.
Єврокомісія переглядає критерії розподілу коштів. Згідно з новими категоріями стануть враховуватися безробіття серед молоді, рівень освіти, імміграція в період 2014-2017 років і обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу.
В ЄК вважають, що східно - і центральноєвропейські держави отримали непропорційно великі вигоди після розширення ЄС в 2004 році. Тому в рамках "Політики згуртованості" Польща має отримати на 23%, або на 19,5 млрд євро менше, ніж у період 2014-2020 років.
Міністр розвитку Польщі Єжи Квєчінський вже назвав такий розподіл коштів нечесним і таким, що поглибить напруженість між сходом і заходом.
Передбачається, що найбільшого скорочення фінансування зазнають Чехія, Угорщина, Литва та Естонія – на 24%.
Натомість південні країни, по яких вдарила фінансова криза, можуть розраховувати на збільшення фінансування. Так, фінансування Іспанії збільшать на 5%, Греції – на 8%, Італії – на 6,4%.
Раніше в Єврокомісії представили бюджет ЄС на 2019 рік, в якому врахували внески Великої Британії.
Там також представили новий довгостроковий бюджет на 2021-2027 роки, розрахований на 27 країн — без Великої Британії, яка на той час вийде з ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?