ЄС стежить за ситуацією на Азові і налаштований діяти належним чином

Європейський Союз стурбований з приводу застосування сили Росією у Керченській протоці, а також вимагає звільнити захоплені українські судна, їхні екіпажі і оснащення.

Про це 28 листопада заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Ми стурбовані цим застосуванням сили Росією, що на тлі зростаючої мілітаризації в цьому районі неприйнятна", - зазначила вона.

Могеріні закликала обидві сторони до стриманості і сказала про необхідність зняття блокади з Керченської протоки з боку РФ.

"Ми закликаємо Росію беззастережно і невідкладно звільнити захоплені судна, їхні екіпажі і оснащення", - заявила головний дипломат ЄС.

Вона додала, що анексія Криму залишається "прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, що захищає єдність і суверенітет всіх держав".

"Ми підтверджуємо наше засудження цього порушення міжнародного права. Будівництво Керченського мосту є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України", - додала дипломат, запевнивши, що ЄС послідовно підтримує територіальну цілісність і державний суверенітет України, не визнає і не визнаватиме анексію Криму.

"Європейський Союз буде продовжуватиме уважно стежити за ситуацією і налаштований діяти належним чином, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами", - підкреслила верховний представник ЄС з міжнародних справ.

Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.