ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський Союз створить спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування військових злочинів, скоєних росією в Україні
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС створить трибунал військових злочинів росії в Україні - Фон Дер Ляєн
Фото: з вільного доступу
Європейський Союз створить спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування військових злочинів, скоєних росією в Україні, заявила сьогодні президент Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн, пише Reuters
"Ми готові почати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду", – сказала Фон Дер Ляєн.
росія, яка називає свої дії в Україні "спеціальною військовою операцією", досі заперечує націлювання на мирних жителів.
З 24 лютого в Україні триває повномасштабна війна із вторгненням росії на територію іншої незалежної та суверенної держави з масовими вбивствами та геноцидом мирного населення України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 11 2022 10:16 МЕДІА
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Як не допустити втягування НАТО у війну в Україні? Дати українцям більше зброї – Ендрю А. Міхта
- Перемога Китаю в Україні. США нервово укладає угоду із КНР через голови європейських союзників України – Едвард Лукас
СТАТТІ