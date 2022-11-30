ЄС створить трибунал військових злочинів росії в Україні - Фон Дер Ляєн

Європейський Союз створить спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування військових злочинів, скоєних росією в Україні

Європейський Союз створить спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування військових злочинів, скоєних росією в Україні, заявила сьогодні президент Європейської комісії Урсула Фон Дер Ляєн, пише Reuters

"Ми готові почати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду", – сказала Фон Дер Ляєн.

росія, яка називає свої дії в Україні "спеціальною військовою операцією", досі заперечує націлювання на мирних жителів.

З 24 лютого в Україні триває повномасштабна війна із вторгненням росії на територію іншої незалежної та суверенної держави з масовими вбивствами та геноцидом мирного населення України.