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ЄС та США домовилися про переговори щодо мита на сталь та алюміній

Президент США Дональд Трамп вважає, що поточна ситуація несправедлива щодо амерканських фермерів і виробників
Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та міністр торгівлі США Вілбур Росс домовилися розпочати переговори з приводу введення тарифів Сполученими Штатами на сталь та алюміній.
ЄС та США домовилися про переговори щодо мита на сталь та алюміній Фото: atn.ua

За підсумками зустрічі Мальмстрьом та Росса, яка відбулася вчора, 20 березня, у Вашингтоні, було зроблено спільну заяву, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Ми погодилися негайно розпочати процес обговорення з президентом (США) Трампом та адміністрацією Трампа питань торгівлі, що представляють спільний інтерес, включаючи сталь і алюміній, з тим, щоб знайти взаємоприйнятний результат якомога швидше", - йдеться у спільній заяві.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.

В ЄС заявили, що розпочинають процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

Також ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.

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21 03 2018 20:37
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