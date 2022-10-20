В ЄС ухвалили санкції проти Ірану за постачання дронів для росії

Держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.

Постійні представники країн ЄС сьогодні зранку погодили додаткові санкції проти Ірану за постачання бойових дронів-камікадзе для росії, яка використовує цю зброю для варварських атак на мирні українські міста та об’єкти цивільної інфраструктури.

Така інформація оприлюднена сьогодні на сторінці Чеського головування ЄС у Twitter.

"COREPERII (Рада постійних представників ЄС – ред.) ухвалила санкції проти Ірану у рекордні терміни. Усього після 3 днів переговорів посли погодили заходи проти установ, що постачають (росії – ред.) іранські дрони, які завдають удари в Україні. Письмова процедура завершена, санкції набудуть чинності сьогодні по обіді після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Чеське головування ЄС, країни Євросоюзу погодилися заморозити активи для 3 осіб та однієї установи, які є відповідальними за постачання іранських дронів. При цьому ЄС готується поширити ці санкції ще на 4 іранські установи, які вже були включені у попередні санкційні переліки ЄС.

Як вже повідомлялося, росія активно використовує бойові дрони іранського виробництва для атак по мирних містах України та для руйнації критично важливої інфраструктури напередодні зимового періоду. За даними на 19 жовтня, внаслідок російських атак серйозно пошкоджено близько 40% об'єктів енергетики України.