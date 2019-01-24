ЄС в лютому обговорить "азовські санкції" проти Росії

Пропозицією додаткових санкцій тепер підтримують також такі країни як Данія і Словаччина

У лютому міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять питання про введення нових санкцій проти Росії через протистояння з Україною в Азовському морі.

Крім того, наступного тижня ЄС випустить офіційну дипломатичну ноту протесту у зв'язку з тим, що Росія продовжує утримувати 24 українських моряків, захоплених в листопаді, повідомляє агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією джерел, членів ЄС, які вже давно зайняли жорстку позицію щодо Росії (Литву, Швецію, Велику Британію і Польщу), із пропозицією додаткових санкцій тепер підтримують також такі країни як Данія і Словаччина. Вони стверджують, що тиск з боку Франції та Німеччини на Москву з вимогою звільнити військовослужбовців не приніс результатів.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Румунії наступного тижня та повинні обговорити це питання на наступній сесії в Брюсселі 18 лютого. Водночас будь-яке остаточне рішення щодо санкцій може бути прийнято пізніше.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Як відомо, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.