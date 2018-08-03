ЄС вчергове засудив проведення смертної кари в Білорусі

Євросоюз знову засудив смертну кару в Білорусі у зв'язку зі стратою Кирила Казачка, яка відбулася в жовтні 2017 року, але інформація про неї була оголошена тільки зараз.

Про це заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), - пише "Інтерфакс".

"Смертна кара порушує невід'ємне право на життя, закріплене у Загальній декларації прав людини, і є найжорстокішим, нелюдським та таким, що принижує гідність, покаранням", - йдеться в комюніке, поширеному в четвер у Брюсселі.

Як наголошується в заяві представника ЄЗС, Європейський союз очікує, що Білорусь, яка є єдиною країною в Європі, яка все ще застосовує смертну кару, негайно введе мораторій на смертну кару в якості першого кроку до її скасування.

Про страту Кирила Казачка, засудженого в 2016 році за вбивство двох своїх дітей, повідомили раніше білоруські правозахисники. За попередньою інформацією, Казачко був розстріляний в кінці жовтня минулого року.

Нагадаємо, що в Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.

У 2016 році в Білорусі були виконані чотири смертні вироки. За даними правозахисників, з початку 1990-х років у країні засудили до смертної кари понад 400 осіб.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, БДІПЛ ОБСЄ і низка міжнародних організацій.