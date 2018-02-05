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ЄС відмовив Нафтогазу в позові проти газопроводу в обхід України

Суд відхилив позов Нафтогазу до ЄК з газопроводу Opal
Загальний суд Євросоюзу (ЄС) відхилив позов Нафтогазу України проти Єврокомісії (ЄК) з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє російському монополісту - Газпрому збільшити використання потужностей газопроводу Opal.
ЄС відмовив Нафтогазу в позові проти газопроводу в обхід України Фото: EPA/UPG

У відповідному документі говориться, що клопотання "відхиляється як неприйнятне", інформує російське видання Коммерсант.

Позов було подано в березні 2017 року. Нафтогаз стверджував, що рішення було прийнято за межами повноважень комісії.

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів з'єднує морський газопровід Північний потік з Німеччиною і Чехією. Газопровід дає вихід на ринки Центральної та Східної Європи в обхід України.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

 

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