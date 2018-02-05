ЄС відмовив Нафтогазу в позові проти газопроводу в обхід України

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів з'єднує морський газопровід Північний потік з Німеччиною і Чехією. Газопровід дає вихід на ринки Центральної та Східної Європи в обхід України.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.