ЄС відмовив Нафтогазу в позові проти газопроводу в обхід України
У відповідному документі говориться, що клопотання "відхиляється як неприйнятне", інформує російське видання Коммерсант.
Позов було подано в березні 2017 року. Нафтогаз стверджував, що рішення було прийнято за межами повноважень комісії.
Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів з'єднує морський газопровід Північний потік з Німеччиною і Чехією. Газопровід дає вихід на ринки Центральної та Східної Європи в обхід України.
Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
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