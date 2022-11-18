ЄС відправляє в Україну 1800 тонн допомоги після ударів росії по інфраструктурі
Єєвропейський комісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич анонсував новий вантаж гуманітарної допомоги Україні з боку Євросоюзу.
Про це повідомляє сайт Єврокомісії.
Її обсяг становитиме понад 1800 тонн різноманітних товарів: енергоносіїв, будівельних матеріалів, аптечок, спецодягу, цистерн для води, автобусів.
"Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими", – заявив Ленарчич.
15 листопада росія влаштувала масований ракетний обстріл багатьох регіонів України. Переважно росіяни били по критичній інфраструктурі.
17 листопада рф знову завдала кількох ракетних ударів по Україні.
В Укренерго попередили, що упродовж доби 18 листопада по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, крім того, можливе введення додатково аварійних відключень.
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