ЄС відправляє в Україну 1800 тонн допомоги після ударів росії по інфраструктурі

Як заявив єврокомісар Янез Ленарчич, ключовим пріоритетом гуманітарних операцій Євросоюзу є збільшення допомоги у підготовці до зими.

Фото: European Union in Ukraine/facebook.com

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію