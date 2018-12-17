Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄС відправить в Україну місію для оцінки потреб регіонів, постраждалих від агресії Росії в Азові

Рада асоціації закликала Росію терміново повернути захоплені українські судна
Європейський Союз планує направити оціночну місію місію з оцінки потреб регіонів, що постраждали від агресії Російської Федерації в Азовському морі, на початку 2019 року.
ЄС відправить в Україну місію для оцінки потреб регіонів, постраждалих від агресії Росії в Азові Фото: afp.com

Рада асоціації висловила занепокоєння через ескалацію конфлікту в Керченській протоці й Азовському морі та порушенням Росії міжнародного права, а також через посилення мілітаризації регіону.

"ЄС готовий вжити заходів для подальшого надання підтримки, зокрема постраждалим регіонам України. У цьому контексті ЄС має намір направити оціночну місію до України на початку 2019 року" -  йдеться у спільній заяві за результатами засідання Ради асоціації між Україною і Європейським Союзом у Брюселі.

Рада асоціації закликала Росію терміново повернути захоплені українські судна та звільнити 24 українських моряків. Також звільнити прохід через Керченську протоку в Азовське море відповідно до міжнародного права

"Не існує ніяких виправдань для застосування військової сили зі сторони Росії", — наголосили в заяві.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины". 

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Як відомо, через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 12 2018 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.