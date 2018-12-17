ЄС відправить в Україну місію для оцінки потреб регіонів, постраждалих від агресії Росії в Азові
Рада асоціації висловила занепокоєння через ескалацію конфлікту в Керченській протоці й Азовському морі та порушенням Росії міжнародного права, а також через посилення мілітаризації регіону.
"ЄС готовий вжити заходів для подальшого надання підтримки, зокрема постраждалим регіонам України. У цьому контексті ЄС має намір направити оціночну місію до України на початку 2019 року" - йдеться у спільній заяві за результатами засідання Ради асоціації між Україною і Європейським Союзом у Брюселі.
Рада асоціації закликала Росію терміново повернути захоплені українські судна та звільнити 24 українських моряків. Також звільнити прохід через Керченську протоку в Азовське море відповідно до міжнародного права
"Не існує ніяких виправдань для застосування військової сили зі сторони Росії", — наголосили в заяві.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Як відомо, через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."