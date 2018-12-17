ЄС відправить в Україну місію для оцінки потреб регіонів, постраждалих від агресії Росії в Азові

Європейський Союз планує направити оціночну місію місію з оцінки потреб регіонів, що постраждали від агресії Російської Федерації в Азовському морі, на початку 2019 року.

Рада асоціації висловила занепокоєння через ескалацію конфлікту в Керченській протоці й Азовському морі та порушенням Росії міжнародного права, а також через посилення мілітаризації регіону.

"ЄС готовий вжити заходів для подальшого надання підтримки, зокрема постраждалим регіонам України. У цьому контексті ЄС має намір направити оціночну місію до України на початку 2019 року" - йдеться у спільній заяві за результатами засідання Ради асоціації між Україною і Європейським Союзом у Брюселі.

Рада асоціації закликала Росію терміново повернути захоплені українські судна та звільнити 24 українських моряків. Також звільнити прохід через Керченську протоку в Азовське море відповідно до міжнародного права

"Не існує ніяких виправдань для застосування військової сили зі сторони Росії", — наголосили в заяві.