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ЄС відреагував на погіршення стану здоров’я Сенцова

"Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування"
ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.
ЄС відреагував на погіршення стану здоров’я Сенцова Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

"Згідно з повідомленнями, стан здоров'я пана Сенцова швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування в умовах кваліфікованих медичних установ відповідно до попереднього рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня", - йдеться у заяві речника Європейської зовнішньополітичної служби у п’ятницю з приводу подальшого ув'язнення Олега Сенцова.

"Європейський Союз очікує, що міжнародні стандарти в області прав людини дотримуватимуться на Кримському півострові, а всі незаконно затримані в Росії та на Кримському півострові громадяни України будуть звільнені негайно", - наголошується в заяві представника ЄЗС.

Як відомо, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький". Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.

Також, уповноважений президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.

 

 
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10 08 2018 13:27
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