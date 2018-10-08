ЄС відреагував на погіршення стану здоров’я Сенцова

"Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування"

ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.

"Згідно з повідомленнями, стан здоров'я пана Сенцова швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування в умовах кваліфікованих медичних установ відповідно до попереднього рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня", - йдеться у заяві речника Європейської зовнішньополітичної служби у п’ятницю з приводу подальшого ув'язнення Олега Сенцова.

"Європейський Союз очікує, що міжнародні стандарти в області прав людини дотримуватимуться на Кримському півострові, а всі незаконно затримані в Росії та на Кримському півострові громадяни України будуть звільнені негайно", - наголошується в заяві представника ЄЗС.