ЄС відреагував на погіршення стану здоров’я Сенцова
"Згідно з повідомленнями, стан здоров'я пана Сенцова швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування в умовах кваліфікованих медичних установ відповідно до попереднього рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня", - йдеться у заяві речника Європейської зовнішньополітичної служби у п’ятницю з приводу подальшого ув'язнення Олега Сенцова.
"Європейський Союз очікує, що міжнародні стандарти в області прав людини дотримуватимуться на Кримському півострові, а всі незаконно затримані в Росії та на Кримському півострові громадяни України будуть звільнені негайно", - наголошується в заяві представника ЄЗС.
Як відомо, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький". Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.
Також, уповноважений президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.
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