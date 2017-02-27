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ЄС включив Крим до пріоритетів на зустрічах ООН з прав людини у 2017 році

У рішенні Ради ЄС викладені основні напрями дій ЄС на зустрічах ООН щодо прав людини ООН в найближчі місяці
Рада ЄС включила 27 лютого 2017 року питання порушення прав людини в анексованому Криму та на сході України в документ щодо пріоритетів ЄС на зустрічах Організації Об'єднаних Націй з прав людини у 2017 році.
ЄС включив Крим до пріоритетів на зустрічах ООН з прав людини у 2017 році Фото: euspeak.eu

"ЄС продовжуватиме брати активну участь у Раді ООН з прав людини і Третьому Комітеті Генеральної Асамблеї ООН для захисту прав людини", - йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що у рішенні Ради ЄС викладені основні напрями дій ЄС на зустрічах ООН щодо прав людини ООН в найближчі місяці.

Так, в документі йдеться, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією.

"У світлі глибокого занепокоєння ситуацією з правами людини на Кримському півострові та серйозними порушеннями прав людини і зловживаннями, пов'язаними з конфліктом на сході Україні, ЄС буде і надалі підтримувати ініціативи України для вирішення цих питань в рамках Ради ООН з прав людини та Генеральної Асамблеї, а також надавати повну підтримку моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року Генасамблея ООН проголосувала за проект резолюції "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", підготовлений Україною.

Нагадаємо, на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим наступного тижня запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.

Звільнений 14 червня український політв'язень Геннадій Афанасьєв розповів, що російські ФСБшники жорстоко катували його після затримання в Сімферополі 9 травня 2014 року.

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27 02 2017 20:19
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