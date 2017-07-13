ЄС влаштовує створення тільки антикорупційної палати в Україні, - Юнкер

За словами Юнкера, якщо не зруйнувати корупцію на всіх рівнях, "інвестори не прийдуть в Україну"

Європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду.

Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції у Києві після завершення саміту Україна-ЄС.

Юнкер наголосив, що боротьба з корупції залишається ключовим завданням для України: "Нас турбує боротьба проти корупції. Я розумію, що президент і парламент зробили багато, але цього недостатньо", пише "Європейська правда".

"Досі ми вимагали від України створення антикорупційного суду. Ми повідомили вранці президенту Порошенко проміжний варіант вирішення проблеми...

Моя порада президенту і парламенту: ми погоджуємся на створення антикорупційної палати в рамках Верховного суду. Ми навіть не наполягаємо на створенні окремого антикорупційного суду", - повідомив Юнкер.

"Якщо ви не руйнуєте корупцію на всіх щаблях, інвестори не прийдуть в Україну", - додав президент ЄК.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента підтримують ідею створення антикорупційного суду, і тепер саме Верховна Рада має розглянути це питання.

15 травня спікер ВР Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради заявив, що профільний комітет направив йому листа з рішенням про те, що законопроект про Антикорупційний суд не відповідає Конституції.

17 травня член Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Сергій Соболєв заявив, що Комітет не ухвалював рішення щодо визнання законопроекту №6011 про створення Вищого антикорупційного суду неконституційним.

22 травня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що він проти створення Вищого антикорупційного суду і за створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.

На створенні Антикорупційного суду наполягає НАБУ.