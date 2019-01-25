ЄС вносить Саудівську Аравію у "чорний список" фінансування тероризму, - ЗМІ
Ця новина надійшла на тлі посилення міжнародного тиску на Саудівську Аравію після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі 2 жовтня, інформує Reuters.
Список ЄС сьогодні складається з 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею.
Цього тижня список був оновлений і Саудівська Аравія - одна з країн, додана до нього. Наразі список конфіденційний.
Крім шкоди репутації, включення в список ускладнює фінансові відносини з ЄС. Банки блоку повинні проводити додаткові перевірки платежів, до яких причетні особи з перерахованих юрисдикцій.
Попереднє рішення про включення до списку ще мають схвалити 28 держав ЄС. Наступного тижня рішення буде ухвалене офіційно.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
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