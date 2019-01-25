ЄС вносить Саудівську Аравію у "чорний список" фінансування тероризму, - ЗМІ

Список ЄС сьогодні складається з 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею

Європейська комісія додала Саудівську Аравію в список країн ЄС, що становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Ця новина надійшла на тлі посилення міжнародного тиску на Саудівську Аравію після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі 2 жовтня, інформує Reuters.

Список ЄС сьогодні складається з 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею.

Цього тижня список був оновлений і Саудівська Аравія - одна з країн, додана до нього. Наразі список конфіденційний.

Крім шкоди репутації, включення в список ускладнює фінансові відносини з ЄС. Банки блоку повинні проводити додаткові перевірки платежів, до яких причетні особи з перерахованих юрисдикцій.

Попереднє рішення про включення до списку ще мають схвалити 28 держав ЄС. Наступного тижня рішення буде ухвалене офіційно.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.