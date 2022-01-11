НОВИНИКраїни Євросоюзу закликають росію припинити використовувати продовольство як зброю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС вважає безпідставним рішення рф вийти із "зернової угоди"
Фото з вільного доступу
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 країн Євросоюзу, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.
"Безпідставне рішення росії призупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі ООН перешкоджає експорту дуже необхідного зерна для вирішення глобальної продовольчої кризи. росія одноосібно несе відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила своєю неспровокованою та нічим не виправданою агресивною війною проти України, та блокуванням українських морських портів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив високий представник ЄС, угода, що була досягнута під егідою ООН, разом із "коридорами солідарності" між ЄС і Україною, суттєво змінили ситуацію та дозволили експорт українського зерна й сільськогосподарської продукції на глобальний ринок, його доставку до країн, які найбільше цього потребують, включаючи країни Африканського Рогу, Ємен та Афганістан.
За його словами, вже зараз Чорноморська зернова ініціатива дозволила поставити на глобальний ринок 9 521 645 тонн українського зерна та продуктів харчування.
Боррель нагадав, що від початку агресивної російської війни проти України рф почала перетворювати на зброю нестачу продовольство та голод. Навмисні дії росії, включаючи руйнування складів, переривання виробництва, введення квот і обмежень на власні поставки продуктів харчування та на добрива, значно загострили глобальну продовольчу кризу.
"Європейський Союз засуджує призупинення росією (участі) у Чорноморській зерновій ініціативі та закликає переглянути своє рішення, негайно повернутися до виконання Чорноморської зернової ініціативи ООН. ЄС рішуче підтримує заклик генерального секретаря ООН щодо продовження дії цієї ініціативи після завершення терміну її дії у листопада", – зазначається у документі.
Як підкреслив Боррель, ЄС та його країни-члени будуть продовжувати відповідати на глобальну продовольчу кризу та підтримувати своєчасне й стабільне постачання української сільськогосподарської продукції на глобальні ринки.
Нагадаємо, 29 жовтня росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
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