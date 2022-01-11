RSS
НОВИНИ

ЄС вважає безпідставним рішення рф вийти із "зернової угоди"

Ольга
Матарикіна
Країни Євросоюзу закликають росію припинити використовувати продовольство як зброю.
ЄС вважає безпідставним рішення рф вийти із "зернової угоди" Фото з вільного доступу
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 країн Євросоюзу, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.
 
"Безпідставне рішення росії призупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі ООН перешкоджає експорту дуже необхідного зерна для вирішення глобальної продовольчої кризи. росія одноосібно несе відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила своєю неспровокованою та нічим не виправданою агресивною війною проти України, та блокуванням українських морських портів", - йдеться у повідомленні.
 
Як зазначив високий представник ЄС, угода, що була досягнута під егідою ООН, разом із "коридорами солідарності" між ЄС і Україною, суттєво змінили ситуацію та дозволили експорт українського зерна й сільськогосподарської продукції на глобальний ринок, його доставку до країн, які найбільше цього потребують, включаючи країни Африканського Рогу, Ємен та Афганістан.
 
За його словами, вже зараз Чорноморська зернова ініціатива дозволила поставити на глобальний ринок 9 521 645 тонн українського зерна та продуктів харчування.
 
Боррель нагадав, що від початку агресивної російської війни проти України рф почала перетворювати на зброю нестачу продовольство та голод. Навмисні дії росії, включаючи руйнування складів, переривання виробництва, введення квот і обмежень на власні поставки продуктів харчування та на добрива, значно загострили глобальну продовольчу кризу.
 
"Європейський Союз засуджує призупинення росією (участі) у Чорноморській зерновій ініціативі та закликає переглянути своє рішення, негайно повернутися до виконання Чорноморської зернової ініціативи ООН. ЄС рішуче підтримує заклик генерального секретаря ООН щодо продовження дії цієї ініціативи після завершення терміну її дії у листопада", – зазначається у документі.
 
Як підкреслив Боррель, ЄС та його країни-члени будуть продовжувати відповідати на глобальну продовольчу кризу та підтримувати своєчасне й стабільне постачання української сільськогосподарської продукції на глобальні ринки.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2022 14:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Зернова угода" діє без росії. москві вказали на її реальне місце на політичній мапі світу

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

росіяни нездатні усвідомити, що вони воюють з українською армією – з військовою структурою світового рівня. Аналітика від генерала Міка Раяна

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

"Чуєте, що Європа та Америка втомилися від України? Не вірте" – головний тренер Національної збірної України з бейсболу Олег Бойко

"Чуєте, що Європа та Америка втомилися від України? Не вірте" – головний тренер Національної збірної України з бейсболу Олег Бойко

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

У тіні Дерипаски і Ротшильда. Китайські та російські сліди Богуслаєва і Ярославського

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.