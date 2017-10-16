Євросоюз ввів нові санкції проти КНДР

Крім того, ЄС включив у "чорний список" трьох осіб і шість організацій

Рада Європейського союзу схвалила рішення про введення нових санкційних обмежень проти КНДР.

У документі, опублікованому в офіційному журналі Євросоюзу (ЄС), ідеться про заборону імпорту або купівлі нафтопродуктів з КНДР.

Також забороняється постачання, продаж або передача сирої нафти в КНДР.

Забороняється участь в будь-яких організаціях в Північній Кореї або тих, що належать КНДР за межами країни. Країнам ЄС не дозволено відновлювати дозволи на роботу для громадян КНДР на їх території за винятком біженців та інших осіб.

Фінансові транзакції в КНДР і з неї обсягом понад 5 тисяч євро можуть здійснюватися тільки з дозволу влади країн ЄС.

Європейському бізнесу, підприємствам і організаціям заборонено контактувати з Корейською народною армією, Міністерством оборони КНДР.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу посилила санкції проти КНДР в рамках виконання останньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка, зокрема, запроваджує обмеження на експорт нафти до Північної Кореї.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що проблему Північної Кореї могло б вирішити вбивство її лідера Кім Чен Ина за допомогою спецназу.



