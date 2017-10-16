Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Євросоюз ввів нові санкції проти КНДР

Крім того, ЄС включив у "чорний список" трьох осіб і шість організацій
Рада Європейського союзу схвалила рішення про введення нових санкційних обмежень проти КНДР.
Євросоюз ввів нові санкції проти КНДР Фото: afp.com

У документі, опублікованому в офіційному журналі Євросоюзу (ЄС), ідеться про заборону імпорту або купівлі нафтопродуктів з КНДР.

Також забороняється постачання, продаж або передача сирої нафти в КНДР.

Забороняється участь в будь-яких організаціях в Північній Кореї або тих, що належать КНДР за межами країни. Країнам ЄС не дозволено відновлювати дозволи на роботу для громадян КНДР на їх території за винятком біженців та інших осіб.

Фінансові транзакції в КНДР і з неї обсягом понад 5 тисяч євро можуть здійснюватися тільки з дозволу влади країн ЄС.
Європейському бізнесу, підприємствам і організаціям заборонено контактувати з Корейською народною армією, Міністерством оборони КНДР.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу посилила санкції проти КНДР в рамках виконання останньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка, зокрема, запроваджує обмеження на експорт нафти до Північної Кореї.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що проблему Північної Кореї могло б вирішити вбивство її лідера Кім Чен Ина за допомогою спецназу.


 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2017 17:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.