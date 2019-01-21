ЄС ввів санкції проти начальника ГРУ Росії і його заступника

Рада Європейського Союзу 21 січня прийняла рішення про введення санкцій проти дев'яти осіб і однієї організації за застосування хімічної зброї.

Список оприлюднено в офіційному журналі ЄС.

У ньому опинилися новий керівник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (також відоме як ГРУ) Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв, а також агенти ГРУ Олександр Мішкін (він же Олександр Петров) і Анатолій Чепіга (він же Руслан Боширов), причетні до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки на території Великобританії.

Крім того, в чорний список хімзброї включено сирійський науково-дослідний центр SSRC і п'ятьох сирійських чиновників, які можуть бути відповідальними за розробку і виробництво хімічної зброї.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.