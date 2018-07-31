ЄС ввів санкції проти російських компаній за будівництво Керченського моста
Згідно з рішенням ЄС, з 31 липня під європейськими санкціями опинились дві компанії російського олігарха Аркадія Ротенберга - ПАТ Мостотрест (MOEX: MSTT) і ТОВ Стройгазмонтаж. Обидві компанії раніше вже були включені в американський список санкцій, інформує "Новое время".
Санкції ЄС також торкнулися компаній АТ Інститут Діпробудміст - Санкт-Петербург, АТ Суднобудівний завод Залив, ТОВ Будгазмонтаж - Міст, вологодське АТ ВАД.
У мотивувальній частині рішення про введення санкцій йдеться, що будівництво моста і його офіційне відкриття в травні цього року були "ключовими символічними кроками в консолідації Росією контролю над незаконно анексованим Кримом і Севастополем і подальшої ізоляції півострова від України".
Глава МЗС Павло Клімкін привітав таке рішення ЄС.
"Важливе застереження також для європейського бізнесу не йти вниз по тому ж слизькому схилу", - написав він у Twitter.
Додамо, Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти шести осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.
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