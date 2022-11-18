ЄС вводить граничну ціну на російську нафту з 5 грудня

Європейський Союз розраховує завершити розробку своїх нормативних актів до запровадження плану "Групи семи" про обмеження ціни на російську нафту з 5 грудня, заявила єврокомісарка з питань енергетичної політики Кадрі Сімсон.

Про це повідомляє Reuters. ЄС вирішив прискорити цей процес після погроз путіна.

"Наші санкції поширюватимуться на нафту для країн-членів ЄС, тому ми не купуватимемо російську нафту, починаючи з 5 грудня, і ми покрили можливий розрив у цінах на нафту для міжнародних покупців нашим восьмим пакетом санкцій", – заявила Кадрі Сімсон.

Вона додала, що в разі ухвалення G20 остаточного рішення про точний рівень верхньої межі ціни російської нафти, Єврокомісія потребуватиме мандату Ради ЄС для його запровадження.

"Ми можемо домовитися про це за декілька днів. Тож загальна основа для цього вже створена", – запевнила єврокомісарка.