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ЄС вводить санкції проти шістьох осіб причетних до будівництва Керченського мосту

Порошенко подякував європейським союзникам за солідарність і підтримку України в протидії російському агресору
Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти шести осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.
ЄС вводить санкції проти шістьох осіб причетних до будівництва Керченського мосту Фото: ТАСС

"Гарні новини з Брюсселя! У розвиток наших домовленостей на саміті Україна-ЄС посли держав-членів ЄС ухвалили рішення про введення індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту", - написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Президента, введення цих персональних санкцій "свідчить про невідворотність покарання для будь-яких фізичних або юридичних осіб, які мали, мають або будуть мати відношення до дій, пов'язаних із спробою анексії і тимчасової окупації українського Криму".

Порошенко подякував європейським союзникам за солідарність і підтримку України в протидії російському агресору.

Як повідомляв iPress.ua, Євросоюз продовжив на подальший рік обмежувальні заходи у відповідь на окупацію Росією українського Криму.

Також у травні Рада ЄС запровадила санкції проти п'яти організаторів виборів в окупованому Криму. Обмежувальні заходи (заборона на поїздки і заморожування активів) стосуються "заступника голови виборчкому" Криму Інни Гузєєвої, "секретаря" Наталії Безрученко, "голови виборчкому" Севастополя Олександра Пєтухова, "заступника голови" Мирослава Погорєлова та секретаря Анастасії Капранової.

Нагадаємо, що 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

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18 07 2018 14:57
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