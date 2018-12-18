ЄС виділив 100 млн євро на удосконалення транспортної інфраструктури на заході України
Фінансовою угодою "Транспортний зв'язок в Україні — Фаза 1" передбачено надання 50 мільйонів євро Європейським інвестиційним банком та ще 50 мільйонів євро Євросоюзом. Кошти спрямують на "підвищення швидкості, комфортності та економічності перевезень, а також забезпечення безпеки руху на автомобільних шляхах у західному регіоні України", - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.
Зазначається, що за кошти ЄС будуть покращувати автодорожнє сполучення у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, зокрема будувати дорожні розв’язки, об'їзні дороги навколо міст. Також планується підвищувати безпеку дорожнього руху.
Також програмою передбачено розвиток залізничної інфраструктури та фінансування досліджень щодо створення в Україні транспортних логістичних центрів.
Раніше, Міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошує, що з 6 тисяч мостів, що є на балансі "Укравтодору", тисяча в аварійному стані і ще 2,5 тисячі потребують ремонту.
Нагадаємо, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.
Додамо, за січень-вересень 2018 року обсяг капітальних інвестицій підприємств в Україні зріс на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас, головним джерелом таких інвестицій залишаються власні кошти компаній.
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