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ЄС виділив 100 млн євро на удосконалення транспортної інфраструктури на заході України

ЄС будуть покращувати автодорожнє сполучення у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях
Україна підписала угоду з Європейським інвестиційним банком та Євросоюзом про залучення близько 100 мільйонів євро на удосконалення дорожньої та залізничної інфраструктури на заході України.
ЄС виділив 100 млн євро на удосконалення транспортної інфраструктури на заході України Фото: google.com

Фінансовою угодою "Транспортний зв'язок в Україні — Фаза 1" передбачено надання 50 мільйонів євро Європейським інвестиційним банком та ще 50 мільйонів євро Євросоюзом. Кошти спрямують на "підвищення швидкості, комфортності та економічності перевезень, а також забезпечення безпеки руху на автомобільних шляхах у західному регіоні України", - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Зазначається, що за кошти ЄС будуть покращувати автодорожнє сполучення у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, зокрема будувати дорожні розв’язки, об'їзні дороги навколо міст. Також планується підвищувати безпеку дорожнього руху.

Також програмою передбачено розвиток залізничної інфраструктури та фінансування досліджень щодо створення в Україні транспортних логістичних центрів.

Раніше, Міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошує, що з 6 тисяч мостів, що є на балансі "Укравтодору", тисяча в аварійному стані і ще 2,5 тисячі потребують ремонту.

Нагадаємо, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.

Додамо, за січень-вересень 2018 року обсяг капітальних інвестицій підприємств в Україні зріс на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас, головним джерелом таких інвестицій залишаються власні кошти компаній.

 

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18 12 2018 11:23
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