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ЄС виділив 18 млн євро допомоги Ірану попри відновлення санкцій США

8 мільйонів євро з першого траншу допомоги спрямують приватному сектору
Європейська комісія ухвалила рішення про надання Ірану 18 мільйонів євро на підтримання сталого економічного та соціального розвитку.
ЄС виділив 18 млн євро допомоги Ірану попри відновлення санкцій США Фото: afp.com

18 мільйонів євро є першим траншем в рамках більш широкого пакету допомоги у розмірі 50 мільйонів євро.

Згідно з рішенням Єврокомісії, 8 мільйонів євро з першого траншу допомоги спрямують приватному сектору.

"Через відновлення відносин між ЄС та Іраном після укладання іранських ядерних угод, наша співпраця торкнулась багатьох сфер. Ми зобов'язуємось продовжувати та розширювати її у тих сферах, які будуть вигідними нашим громадянам", — заявила віце-президентка Єврокомісії Фредеріка Могерині, йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.

Водночас Європейська комісія дозволила європейським компаніям не дотримуватися американських санкцій проти Ірану.

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23 08 2018 17:57
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