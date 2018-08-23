ЄС виділив 18 млн євро допомоги Ірану попри відновлення санкцій США

Європейська комісія ухвалила рішення про надання Ірану 18 мільйонів євро на підтримання сталого економічного та соціального розвитку.

18 мільйонів євро є першим траншем в рамках більш широкого пакету допомоги у розмірі 50 мільйонів євро.

Згідно з рішенням Єврокомісії, 8 мільйонів євро з першого траншу допомоги спрямують приватному сектору.

"Через відновлення відносин між ЄС та Іраном після укладання іранських ядерних угод, наша співпраця торкнулась багатьох сфер. Ми зобов'язуємось продовжувати та розширювати її у тих сферах, які будуть вигідними нашим громадянам", — заявила віце-президентка Єврокомісії Фредеріка Могерині, йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.

Водночас Європейська комісія дозволила європейським компаніям не дотримуватися американських санкцій проти Ірану.