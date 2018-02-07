ЄС виділив 45,6 млн євро Іспанії і Греції через наплив мігрантів

Загалом Комісія на сьогодні мобілізувала понад 1 млрд. євро для надання надзвичайної допомоги

Європейська комісія додатково надає 45,6 мільйони євро надзвичайної допомоги, щоб підтримати Іспанію та Грецію у відповідь на міграційні проблеми, з якими вони стикаються.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. З огляду на збільшення кількості прибуваючих мігрантів, Іспанія отримає 25,6 млн. євро, щоб покращити можливості прийому на південному узбережжі та в Сеуті і Мелільї, а також, щоб допомогти із поверненням мігрантів.

Ще 20 мільйонів євро було надано Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців для поліпшення умов прийому в Греції, зокрема на острові Лесбос.

Загалом Комісія на сьогодні мобілізувала понад 1 млрд. євро для надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти в управлінні міграцією за поточною фінансовою програмою на 2014-2020 року..

Кошти йдуть на підтримку держав-членів ЄС, які найбільше постраждали від напливу мігрантів: Італія, Греція, Болгарія, Хорватія, Німеччина, Швеція, а тепер й Іспанія.

Нагадаємо, що гуманітарний човен з 59 мігрантами, врятованими біля узбережжя Лівії, відправився до Барселони в неділю після того, як Італія та Мальта відмовилися приймати його у своїх портах.