ЄС виплатив Airbus $18 мільярдів незаконних субсидій, – СОТ

Звинувачення, рішення та апеляції тривали 14 років

Світова організація торгівлі постановила, що Євросоюз платив мільярди доларів незаконних субсидій авіабудівній компанії Airbus.

Як повідомляє BBC, СОТ відхилила апеляцію Airbus на рішення від 2016 року, заявивши, що європейський виробник літаків не зміг виправити шкоду, заподіяну Boeing.

Boeing стверджував, що європейські країни надали субсидії компанії Airbus у розмірі 18 млрд доларів, щоб допомогти розпочати реалізацію реактивних літаків A380 та A350.

Airbus має подібну справу проти Boeing і очікує рішення від СОТ. Звинувачення, рішення та апеляції тривали 14 років.

"Фінальна постанова СОТ надсилає чітке повідомлення: нехтування правилами та нелегальні дотації не допускаються", – заявив голова Boeing і головний виконавчий директор Денніс Муйленбург.

"ЄС було давно пора припинити ці субсидії . Якщо ЄС нарешті не припинить дії, спрямовані на порушення правил і заподіяння шкоди інтересам США, Сполученим Штатам доведеться просувати контрзаходи на продукцію ЄС", – зазначив торговельний представник США Роберт Лайфайзер

Упродовж 90-х років ЄС та США дотримувалися узгоджених правил щодо субсидування літаків, поки США не вийшли з угоди, і обидві сторони подали скарги один на одного у 2004 році.