ЄС виплатив Airbus $18 мільярдів незаконних субсидій, – СОТ
Як повідомляє BBC, СОТ відхилила апеляцію Airbus на рішення від 2016 року, заявивши, що європейський виробник літаків не зміг виправити шкоду, заподіяну Boeing.
Boeing стверджував, що європейські країни надали субсидії компанії Airbus у розмірі 18 млрд доларів, щоб допомогти розпочати реалізацію реактивних літаків A380 та A350.
Airbus має подібну справу проти Boeing і очікує рішення від СОТ. Звинувачення, рішення та апеляції тривали 14 років.
"Фінальна постанова СОТ надсилає чітке повідомлення: нехтування правилами та нелегальні дотації не допускаються", – заявив голова Boeing і головний виконавчий директор Денніс Муйленбург.
"ЄС було давно пора припинити ці субсидії . Якщо ЄС нарешті не припинить дії, спрямовані на порушення правил і заподіяння шкоди інтересам США, Сполученим Штатам доведеться просувати контрзаходи на продукцію ЄС", – зазначив торговельний представник США Роберт Лайфайзер
Упродовж 90-х років ЄС та США дотримувалися узгоджених правил щодо субсидування літаків, поки США не вийшли з угоди, і обидві сторони подали скарги один на одного у 2004 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях