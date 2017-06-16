ЄС заборонив польоти в Ужгород через порушення повітряного простору Словаччини

Ужгородський аеропорт вже більше року не приймає регулярні рейси через близьке розташування до кордону, адже літаки, виконуючи зліт і посадку, порушують повітряний простір Словаччини, а сертифікат на подібні маневри закінчився ще влітку минулого року.

Небо над Словаччиною контролює Євросоюз, який не поспішає давати дозвіл Україні на такі польоти, повідомляє Mukachevo.today з посилання на телеканал "Тиса-1".

Якщо раніше аеропорт приймав до трьохсот рейсів в рік, то сьогодні він в змозі обслуговувати лише чартери, та й то в хорошу погоду.

"За минулий рік ми прийняли всього 205 рейсів. За цей рік, якщо пам'ять не зраджує, ми прийняли близько 35", - заявив в.о. директора аеропорту Валерій Гангур.

"Це питання необхідно погоджувати з Брюсселем, тому вирішення цієї проблеми може тривати довше, ніж ми очікували. Ми шукаємо шляхи, як отримати сертифікат провайдера чи не на ціле підприємство Украерорух, тому що це дуже довго і дорого, а на окрему юридичну особу-провайдера, яке було створено на базі аеропорту Ужгород. Шанси високі, оскільки EASA готова до діалогу, і Міністерством запропоновано декілька варіантів, як розв'язати проблему", - додає міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

А в місцевій ОДА запропонували свій варіант вирішення проблеми - віддати аеропорт практично в безкоштовну оренду сусідній угорської авіакомпанії, яка має необхідний сертифікат від ЄС.

"Звернулися з пропозицією до наших угорських колег, які мають поруч аеропорт, щодо того, щоб ми змогли здати їм в оренду аеропорт. Ми готові надати їм аеропорт фактично безкоштовно, тобто, в рахунок оренди будемо враховувати всі поліпшення, які вони дадуть - для того, щоб цей аеропорт функціонував", - заявив голова Закарпатської облради Михайло Рівіс.

Нагадаємо, що раніше влада Закарпатської області заявляа, що має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".